Ritira il furgone nuovo in concessionaria e il mezzo prende fuoco in A2 illeso autista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta avventura questa mattina per l’deldi un’azienda del Vallo di Diano il cuiè stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava in autostrada. L’episodio è accaduto poco fa, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud poco dopo lo svincolo di Campagna. L’delsi trovava alla guida del, unche aveva da poche oreto presso unae che stava consegnando alla ditta dove lavora nel Vallo di Diano quando, giunto all’altezza dello svincolo di Campagna sull’autostrada A2, l’uomo ha notato del fumo provenire dal motore del. In pochi secondi infatti, ilè stato completamente avvolto dalle fiamme che lo hanno distrutto, mentre l’è riuscito ad arrestare la corsa delnel beldell’autostrada e a precipitarsi fuori.