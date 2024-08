Rinnovabili via libera alle semplificazioni Il ministro Pichetto | Si passa da 5 a 3 procedure autorizzative

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti. Il provvedimento reca la firma delper la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, delper le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e deldell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto. Lo schema individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.