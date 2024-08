Perché Josh Kerr usa gli occhiali da sole anche quando corre di notte

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Parigi. Stade de France. Ore 21.30.è sulla linea di partenza per la gara di atletica maschile dei 1500 metri. Fa caldo, nonostante l'ora, fuori è buio, la pista è illuminata solo dalla luce dei lampioni,indossa una classica tutina adidas, e in 3.27.79 stabilisce il suo nuovo record personale, durante quella che è stata acclamata come una gara storica. Il campione si assicura un posto sul podio, vince un argento olimpico che va ad aggiungersi all'impressionante lista di successi di, che comprende l'oro ai Campionati del Mondo del 2023 e il bronzo alle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo.detieneil record mondiale delle 2 miglia indoor, il record europeo del miglio indoor e il record britannico del miglio outdoor. Alla fine della gara,applaude, salute, alza il pollice, si toglie gli. Quelli che ha indossato per tutta la gara.