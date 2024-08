Parigi 2024 Italia maschile di pallanuoto eliminata dall’Ungheria Scelte arbitrali contestate e rigori stregati finisce 12 a 10

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)nei quarti di finale. Quattro tempi regolamentari finiti sulla parità (9 a 9) , i magiari passano ai(12 a 10). Troppo gli errori degli azzurri che già avevano spagliato due penaltiy durante il match. Settebello fuori dal giro medaglie mentre l’Ungheria affronterà la Croazia in semifinale. Mattatore dell’incontro il magiaro Krisztián Manhercz, autore di marcature. Primo tempo 3 a 2 per l”Ungheria con un rigore sbagliato dall’, per gli azzurri i gol portano la firma di Velotto. La partita è combattuta e nervosa e lo sarà fino all’ultimo secondo, tanti gli sbagli da entrambi le parti. Nel secondo tempo una contestatissima decisione arbitrale contro l’. A Francesco Condemi viene attribuito un “gioco violento” nell’azione in cui lo stesso giocatore aveva segnato il gol del 3-3.