Non le darò la separazione Registrazioni e un gps nascosto in auto | Ossoli controllava la moglie Annarita Morelli prima di ucciderla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)audio e un gps installato indi. È quello che gli inquirenti hanno trovato in una perquisizione della casa di Norcia di Domenico, ieri a Fonte Nuova (alle porte di Roma) ha ucciso con un colpo di pistola la. Tra le, conservate su una decina di supporti, ci sarebbero anche le conversazioni dell’ex autista dibus 73enne con la vittima. I supporti sono ora sotto analisi degli investigatori e per l’uomo – attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia – si attende la convalida del fermo. La Procura di Tivoli contesta l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Vale la pena ricordare anche cheaveva seguito ladal veterinario dal quale lei periodicamente si recava per i suoi gatti. Una volta uscita e salita in, le ha sparato.