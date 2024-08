Minaccia la compagna con un forchettone | arrestato dalla Polizia di Stato per stalking

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoLadihaun grottagliese di 46 anni ritenuto presunto responsabile del reato di. Il personale del Commissariato di Grottaglie è intervenuto nei pressi di un bar del posto dove sarebbe stata segnalata l’aggressione ad una donna. I poliziotti hanno incontrato la presunta vittima che in forted’agitazione era circondata da alcuni passanti che le stavano prestando le prime cure per riportarla alla calma. Dalle dichiarazioni della donna, gli agenti hanno appreso che il suo compagno, durante una cena in un ristorante del centro cittadino in preda ad un violento attacco di gelosia, l’avrebbeta di morte, impugnando una grossa forchetta. La donna terrorizzata sarebbe riuscita a scappare dal ristornate e con la sua auto a rifugiarsi nel bar del fratello fino all’arrivo dei poliziotti.