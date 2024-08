M5S | le accuse degli ex parlamentari pro Grillo a Conte | Vuole trasformare i 5S in un clone del Pd La replica di Todde

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Il tracollo del Movimento è colpa di”. Mentre in casa Movimento 5 stelle Giuseppelavora per l’assemblea costituente fissata al 4 ottobre (stessa data della fondazione) undici expentastellati scrivono una lettera aperta e mettono nel mirino il presidente del partito: “Si prenda le sue responsabilità”. La lettera apertaexL’idea di– un appuntamento per riunire e rilanciare il M5s dopo il deludente risultato europeo – aveva già creato frizione con il garante Beppeche aveva denunciato tra i 5 stelle “anche e soprattutto una crisi di identità”, lamentando il fatto di non essere stato informato della proclamazione di un’assemblea.