LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la semifinale di Vito Dell’Aquila

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:38 Inizio senza sussulti fino a questo momento 16:36 Si parte! Comincia la primamaschile 16:35 Adesso attenzione. Sta per cominciare la primamaschile. Sul tatami si confrontano il sudcoreano Taejoon Park e il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Si prospetta un bellissimo incontro 16:33 Finisce così! Wongpattanakit conquista per la seconda edizione consecutiva la finale olimpica superando Stojkovic per 2-0 (0-8, 5-11). Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 STOJKOVIC Lena (4) CRO 0 0 5 WONGPATTANAKIT Panipak (1) THA Vittoria 2 8 11 16:33 Ora dilaga la vietnamita che in totale scioltezza si porta addirittura sull’11-3. Non si ferma l’asiatica, continua a martellare nonostante il largo vantaggio.