Inter ansia De Vrij | sospetto problema muscolare in amichevole

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non solo la sconfitta per 2-0 contro l’Al Ittihad in. Tra le note stonate della serata dell’U-Power Stadium per l’c’è anche ilaccusato al 93? della partita dal difensore nerazzurro Stefan de, che si è accasciato a terra, toccandosi il flessore della coscia sinistra. L’ingresso dello staff medico è stato immediato, ma la partita era di fatto ormai finita. Un possibile guaio per Simone Inzaghi che incrocia le dita in vista degli esami strumentali a cui si sottoporrà l’olandese. Domenica 11 agosto la squadra nerazzurra tornerà in campo per sfidare il Chelsea.DeinSportFace.