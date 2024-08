Grande Fratello Vip 6 | Una delle sorelle Selassié è incinta? Il rumor

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Uno degli ultimi gossip estivi coinvolge una tra Lulù, Jessica e Clarissa: treconcorrenti più amate dei personaggi che abbiamo visto in questi anni nella casa più spiata d'Italia. Secondo un'indiscrezione che gira da qualche ora sul web, unatresarebbe in dolce attesa. Le tre ex vippone, amatissime ancora oggi dai loro fan, non hanato il gossip che le riguarda. A giugno si era parlato di una loro possibile partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti. Il gossip sulle 'principesse' del reality show Lulù, Jessica e Clarissasono state tra le concorrenti più amate delVip 6. Le tre ragazze sono state tra le protagoniste assolute di quell'edizione, la loro storia ha coinvolto il