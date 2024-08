Gianmarco Tamberi fuori a 2 27 | la sua qualificazione alla finale olimpica è in bilico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ladidel salto in alto delle Olimpiadi di Parigi è in. Il campione azzurro ha passato al primo tentativo le prime due misure: 2.20 e 2.24. Poi tre errori a 2.27: ora la sua avventura ai Giochi potrebbe essere già finita. Tutto dipenderà dai risultati dei suoi avversari.accedono i migliori 12. Articolo in aggiornamento Olimpiadi 2024, il Medagliere LIVE Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno L'articoloa 2.27: la suaè inproviene da Il Fatto Quotidiano.