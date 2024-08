Eav 26 lavoratori sospesi dal servizio e dallo stipendio per presunto illecito arricchimento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiVentiseidale ora a rischio licenziamento: sono quelli in forze all’Ente Autonomo Volturno interessati da procedure disciplinari “a seguito – come spiega la stessa Eav in una nota – di gravi irregolarità emerse da un’articolata attività investigativa condotta negli ultimi mesi”. Le indagini, che sono state svolte anche con il supporto di agenzie esterne specializzate, avrebbero “rivelato – sottolinea l’azienda di trasporti – un quadro preoccupante di comportamenti fraudolenti finalizzati all’personale e alla sistematica violazione delle norme aziendali”.