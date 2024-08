Coltellate al nuovo ragazzo della ex Fendenti in pieno giorno poi la fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una coltellata al torace. In. Ferito è un ventiquattrenne italiano che è stato colpito poco dopo le 15 in via Amoretti, a Quarto Oggiaro, da un uomo che poi si è dileguato. Ora è caccia all’aggressore mentre il, accompagnato in codice rosso al Niguarda, non è in pericolo di vita. Stando ai primi accertamenti, ilstava camminando insieme alla sua compagna sul marciapiedi, in una strada trafficatazona, che collega via Lessona alla Bovisasca (e in cui si trovano anche le fermate del bus 40) quando ha incrociato un uomo, un trentenne italiano: si tratterebbe dell’ex fidanzatosua compagna, che lo avrebbe colpito con un fendente al petto, all’altezza dell’ascella destra, lasciandolo poi a terra sanguinante e dandosi alla