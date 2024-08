Centri per migranti in Albania e turismo | alla Camera il question time con Ciriani Santanchè Piantedosi e Pichetto – La diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si svolge oggi, mercoledì 7 agosto, alle 15, ilcon i ministriFratin. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponde a un’interrogazione – rivolta al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie – sugli intendimenti in ordinesospensione dei negoziati con le regioni interessate a forme di autonomia differenziata, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e del relativo finanziamento (Santillo – M5S). La ministra del, Daniela Garnero, risponde a un’interrogazione sul fenomeno del sovraffollamento turistico, anche al fine di favorire il più ampio accesso al patrimonio culturale e paesaggistico (Faraone – IV-C-RE).