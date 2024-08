Castel Rozzone il 9 agosto apre la nuova rotatoria | le modifiche alla circolazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024). Venerdì 9verrà aperta la, all’altezza dell’intersezione tra via Alighieri e Corso Europa lungo la Strada provinciale 126. L’opera viabilistica è stata costruita soltanto in tre settimane di lavoro e introduceveicolare che sono state definite dal servizio Viabilità con l’ordinanza n.450 emessa oggi (7) dProvincia. All’altezza dell’intersezione la Strada provinciale 126 perde il diritto di precedenza e viene istituito per tutte le immissionil’obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito nellarotonda. Come indicava il progetto esecutivo approvato,diverrà anche posata la segnaletica verticale e posizionata quella orizzontale.