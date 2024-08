Ascolti tv del 6 agosto | Ciao Darwin si scontra con le Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unall’insegna delle repliche, quello del, in cui a fare la parte del leone neglitv sono ancora ledi Parigi. Canale5 ci prova con uno dei suoi programmi più amati di sempre,9, ma la sfida è veramente difficile. Sono infatti le ultime gare dei Giochi alle quali stiamo assistendo e l’attenzione è altissima, soprattutto per gli atleti italiani che si stanno giocando le ultime medaglie prima della cerimonia di chiusura alla quale parteciperà anche Tom Cruise nelle vesti di ospite. Su Rai1 è invece andato in onda Volare – La grande storia di Domenico Modugno, un omaggio a 30 anni dalla scomparsa di una delle voci più importanti della nostra musica impersonata da uno straordinario Beppe Fiorello, mentre su Rai3 abbiamo visto Filorosso Revolution. Su Rete4, invece, è andato in onda Delitto ai Caraibi.