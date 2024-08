Allarme incendio Bruciano sterpaglie e rifiuti in un cantiere | denunciati due operai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Assisi, 7 agosto 2024 - La polizia di Assisi ha denunciato un 42enne (italiano) e un 40enne (albanese), per combustione illecita di. Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia i due,di una ditta edile incaricata dei lavori di ristrutturazione di un immobile a Santa Maria degli Angeli, hanno acceso un fuoco per bruciare diversidi vario genere. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, allertati dalla Polizia che aveva ricevuto la segnalazione di una grossa nube di fumo che si è alzata dall’immobile abbandonato in cui i due stavano lavorando. Glihanno raccontato ai poliziotti di aver acceso il fuoco per bruciare alcunepresenti nella pertinenza dell’edificio. Gli accertamenti, però, hanno portato alla luce anche idi vario genere.