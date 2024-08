85 morti e più di 200 feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La commemorazione del 2 agosto, forse, non era mai durata così tanto come quest’anno. E purtroppo il motivo per cui, a cinque giorni abbondanti dal 44° anniversario della strage alla stazione, si continua a parlare così tanto della bomba che uccise 85 innocenti e ne ferì più di 200, non è certo dei più nobili. Dopo la dura risposta del premier Meloni alle parole di Paolo Bolognesi sul palco di piazza Medaglie d’Oro, a riaccendere le polemiche politiche è stata, domenica scorsa, l’intervista a La Stampa di Federico Mollicone, deputato di FdI e presidente della Commissione cultura della Camera, nella quale l’esponente meloniano ha apertamente parlato delle sentenze sulla strage come di un "teorema contro la destra" e "contro Paolo Bellini" in merito alle sue condanne come ’quinto uomo’.