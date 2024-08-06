Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 20:30 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LE AUTOSTRADE RESTA BLOCCATO IL TRAFFICO SULLA A24 Roma-TERAMO IN direzione Roma PER INCIDENTE AL KM 39 TRA VICOVARO E CARSOLI. 4 KM DI CODE IN AUMENTO IN DIREZIONE Roma IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE VERSO TERAMO. RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA Roma NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO, TRAFFICO REGOLARE. RESTANO LE CODE AL KM 517 PER INCENDO SULL A1 FIRENZE Roma TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE. A Roma , RISOLTO L INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE, TRAFFICO SCORREVOLE. PERMANE SULLA VIA PONTINA LA CODA GENERATA DA INCIDENTE TRA TOR DEI CENCI E SPINACETO IN DIREZIONE EUR.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:45 - I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. ALTRO INICDENTE ANCHE SUL TRATTO DELLA ROMA NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, NON GENERA CODE MA INVITIAMO ALLA PRUDENZA ALLA GUIDA CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA NELLA ZONA SUD DELL ANELLO, TROVIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE CHE CAUSA RALLENTAMENTI E CODE DALLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO NELLA ZONA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L ‘EUR UN INCIDENTE SULLA PONTINA È LA CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA TOR DE CENCI E SPINACETO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA PER L’INCENDIO A CASERTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 18. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTINA E LAURENTINA, PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CON INCOLONNAMENTI DALLA ROMA- FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA E DALL’APPIA IN INTERNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:45 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTINA E LAURENTINA, PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CON INCOLONNAMENTI DALLA ROMA- FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA E DALL’APPIA IN INTERNA. romadailynews
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