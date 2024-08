Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)DEL 6 AGOSTOORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LE AUTOSTRADE RESTA BLOCCATO IL TRAFFICO SULLA A24-TERAMO IN direzionePER INCIDENTE AL KM 39 TRA VICOVARO E CARSOLI. 4 KM DI CODE IN AUMENTO IN DIREZIONEIN DIMINUZIONE INVECE LE CODE VERSO TERAMO. RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLANAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO, TRAFFICO REGOLARE. RESTANO LE CODE AL KM 517 PER INCENDO SULL A1 FIRENZETRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE. A, RISOLTO L INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE, TRAFFICO SCORREVOLE. PERMANE SULLA VIA PONTINA LA CODA GENERATA DA INCIDENTE TRA TOR DEI CENCI E SPINACETO IN DIREZIONE EUR.