Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:45 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE L’INCENDIO SEGNALATO IN PRECEDENZA STA CAUSANDO INCOLONNAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRATTO CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA PONTINA E LAURENTINA PER CONSENTIRE L ‘INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PERCORSI ALTERNATIVI. RIPERCUSSIONI DIRETTE IN IMMISSIONE SUL RACCORDO DALLA PONTINA E DALL’ ARDEATINA RISOLTO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA CODE SULLA A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. È TORNATO SCORREVOLE ANCHE SULL’A1 FIRENZE Roma AL KM 555 VERSO SUD DOVE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:15 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. INCIDENTRE ANCORA ATTIVO TRA SEZZE SCALO E CERIARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. I TRENI ALTA VELOCITÀ SUBISCONO CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO. VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 16. PRESTARE ATTENZIONE ATTIVO ANCHE L’INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE ROMA E NELLA CAPITALE UN INCENDIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DIVAMPATO TRA LAURENTINA E PONTINA CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA ARDEATINA ALLA PONTINA CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO MENTRE È CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN AUMENTO TRA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA, UN ALTRO INCIDENTE CREA CODE SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI ROMA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN PROVINCIA DI LATINA RESTA CHIUSA LA VARIANTE ALLA STATALE DEI MONTI LEPINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA INCIDENTE AL KM 555 VERSO SUD, CI TROVIAMO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO. INCIDENTRE ANCORA ATTIVO TRA SEZZE SCALO E CERIARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 15:30 - I TRENI REGISTRANO TUTTAVIA RITARDI FINO A 30 MINUTI. DA ALESSOI CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA RISOLTO L INCIDENTE CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE FIRENZE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
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