Vacanze last-minute | 3 idee per tutta la famiglia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024)perin. Dal parco giochi alla città d’arte Con l’estate in pieno svolgimento e le giornate scoiche un lontano ricordo, è il momento perfetto per pianificare un’avventura indimenticabile conla. Smartbox – leader europeo nel mercato delle esperienze regalo – propone una gamma di esperienze dedicate allein, ideali per creare ricordi preziosi con i propri figli. Chi quest’anno resterà nel Bel Paese, potrà approfittare di una giornata di pura emozione a Gardaland, dove – tra spettacoli e attrazioni adrenaliniche – il divertimento è assicurato per grandi e piccini. Chi preferisce un soggiorno unico in un lodge in legno immerso nel verde, può scegliere invece una vacanza in glamping in Abruzzo, oppure scoprire l’affascinante mondo degli alpaca tra i vitigni del Trentino-Alto Adige.