Un binomio classico all’insegna di uno stile romantico che torna a essere di tendenza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) Quello tra abito boho e sandali alla schiava è un abbinamento che si può praticamente definire un grande, anche se non rientra nell’ambito dei capi del guardaroba più tradizionali. Da qualche stagione era però stato messo un po’ in disparte, superato da altri trend più forti. Oraprotagonista, mettendo in mostra tutti i suoi pregi e lati positivi che lo hanno decretato un’idea outfit così vincente e amata. È infatti assodato che quando si cerca un look che metta insieme comodità,, un mood rétro ma non troppo e un fascino effortless, ilabito boho e sandali alla schiava è uno dei primi a saltare in mente. Per l’estate in corso è di nuovo di, come hanno dimostrato le sfilate di stagione.