Uccisa a colpi di pistola nella sua auto Il marito confessa

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - Ancora un femminicidio a Roma. Un uomo ha ucciso la moglie 72enne con un colpo dia Fonte Nuova, in via Palombarese 222. "Ho ucciso mia moglie", ha detto il 73enne entrando in una tabaccheria subito dopo l'omicidio. La donna è stata trovata cadavere all'interno della sua. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constatato la morte della donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e i colleghi della compagnia di Monterotondo che hanno fermato ilprima di portato in caserma