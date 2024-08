Trap è un film capace di accontentare sia i fan di M Night Shyamalan sia chi non sopporta il suo cinema

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Era destino chevenisse percepito come particolare. La cosa era evidente, già dal primo minuto del trailer, nel quale Jonathan Langdoon ruba la scena a tutti per tutto il tempo, grazie al modo istruttivo e spettacolare in cui spiega i presupposti del. Si parte dal Macellaio, un pazzo omicida, tristemente noto per come fa a pezzi le proprie vittime, rinchiuso in un'arena gremita di Philadelphia, insieme ad altre ventimila persone, dato che ha portato sua figlia - ignara di tutto - a vedere Lady Raven, una celebre popstar. Il killer ha fatto i conti senza l'oste. Infatti, l'FBI sa che è lì e sembra aver condiviso la notizia con tutte le forze dell'ordine degli Stati USA vicini, pur di catturarlo, pericoloso com'è.