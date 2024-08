Tenute toscane dove rigenerarsi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) È bello perdersi nelle dolci colline, attraversare i silenziosi viali di cipressi, passeggiare tra i filari e i campi di ulivi o visitare i borghi medievaliil tempo sembra essersi fermato. La Toscana non è solamente una bella cartolina ma un quadro viventela bellezza dei paesaggi va a braccetto con il bien vivre. Tante sono le, i resort e le nobili cantine che testimoniano la ricchezza di questa regione e sono custodi di questa immensa eredità. In questa calda estate è bello avventurarsi nelle campagneper vivere appieno queste magiche atmosfere, soggiornare in casali di charme con vista sui vigneti, degustare ottimi vini nelle fresche cantine e godere di ricercate cene al tramonto. Una tenuta con una storia importante è Monna Caterina Wine Resort che offre una vista spettacolare sul borgo medievale di Vinci.