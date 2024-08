Probabili formazioni Salernitana-Spezia trentaduesimi Coppa Italia 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Ledi, match valevole per idi finale della/25. Sfida tra due vecchie conoscenze della massima serie, con i granata che sono appena retrocessi dopo una stagione da incubo, mentre i liguri hanno disputato tre stagioni consecutive in Serie A prima di retrocedere due anni fa. Entrambe lesono alla ricerca di conferma dopo il pre campionato, e l’obiettivo comune è passare il turno. La partita andrà in scena lunedì 12 agosto alle ore 20.45 e Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Intanto ecco lescelte dei due allenatori Giuseppe Martusciello e Luca D’Angelo. Ledi(3-4-2-1): Sepe; Bronn, Njoh, Lovato; Gentile, Dalmonte, Coulibaly, Amatucci; Dia, Legowski; Valencia.