Previsioni meteo Lombardia | caldo e afa in arrivo i giorni più bollenti d’agosto Ecco quando sarà il picco

(Di martedì 6 agosto 2024) Milano, 6 agosto 2024 – Giornate darecord inalmeno sino a Ferragosto con l’afa che aumenterà ancor più la temperatura percepita. “Caronte senza fine: l'anticiclone africano, giunto in Italia il 15 luglio, non ha intenzione di tornare a casa sua”, spiega Lorenzo Tedici,rologo del sito Il.it. “Le temperature saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend piùdel 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40 gradi anche al Nord, mentre al Sud saliremo di nuovo a 42-43 gradi come in Libia e Tunisia”. SETTIMANA DI FERRAGOSTO “Ildi questa nuova onda di calore- aggiunge Edoardo Ferrara di 3b