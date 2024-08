Piazza Baldaccio si rimette a nuovo Un investimento da 800 mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Le risorse sono state inserite pochi giorni fa nel decreto governativo, per cui presto si potrà procedere con la riqualificazione di, "cuore" geografico e fulcro da sempre della vita di Anghiari. Sul piatto, 600più i 230provenienti dalle casse del Comune, che fanno salire a 830l’ammontare totale dell’. Un intervento che riguarderà non soltanto la superficie (bella e insieme sconnessa in qualche punto), ma anche i sottoservizi, che per l’occasione verranno rifatti. "Cittadini e commercianti chiedevano da tempo di mettere mano sullaprincipale, noi stessi lo avevamo promesso in campagna elettorale – ha sottolineato il sindaco Alessandro Polcri – e ora finalmente, con i soldi stanziati, potremo avviare l’iter più complesso, che prevede il progetto esecutivo e poi la cantierizzazione".