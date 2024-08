Parigi 2024 Duplantis riscrive la storia | Emozione incredibile orgoglioso di ciò che ho fatto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Uno storico Armandvince la medaglia d’oro nel salto con l’asta firmando anche il record mondiale, e olimpico. Lo svedese ha battuto il suo giàprimato (6.24) di un centimetro, arrivando a superare la misura di 6.25. Finale vinta già con i 6 metri davanti a Karalis e Kendricks. Ecco le parole della leggenda svedese: “Sonodi quello che hoe di cio che rappresenta. È un’fare il record del mondo. Ho ricevuto più supporto di quanto avrei mai immaginato. Sonodi quello che ho dato, di avere vinto la medaglia d’oro, è ancora più grande di come immaginavo. Sono finalmente riuscito a migliorare il record del mondo e ad ottenere anche il record olimpico, che ancora non avevo io. Sono felicissimo per quello che sono riuscito a fare oggi. Il mio obiettivo è riuscire a migliore ancora i miei record.