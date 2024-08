Parigi 2024 arrampicata sportiva Matteo Zurloni in finale nello Speed con tanto di record europeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Era il grande atteso delle gare della mattina, eha rispettato in pieno le attese: l’azzurro, infatti, ha brillato nelle qualificazioni didialle Olimpiadi di, centrando l’accesso alladi giovedì 8 agosto. Non solo, perché nella prima fase era arrivato anche il nuovo(e quindi anche primato personale) in 4.94. Successivamente, nelle eliminatorie,ha battuto il cinese Long. Mattinata super, quindi, per il campione lombardo, che inizierà dai quarti dicontro il cinese Peng Wu la propria rincorsa a una medaglia. Una sessione resa ancora più memorabile da quanto ha fatto Sam Watson, che ha demolito ilmondiale fermando il cronometro in 4.75.