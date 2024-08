Padre Melis arrestato a Genova per abusi su minore è positivo all’Hiv

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Il pretenei giorni scorsi acon l’accusa di aver abusato sessualmente su almeno unin cambio di regali,Andrea, è. Il sacerdote, ex direttore della scuola e fondazioneAssarotti e della Fidae Liguria, è ora agli arresti domiciliari. La giudice per le indagini preliminari, Milena Catalano, ha sottolineato che il prete, portatore di Hiv, ha rappresentato un ulteriore rischio per la sua vittima, poiché ha intrattenuto rapporti senza precauzioni. Sebbene ilcoinvolto non risulti infettato, la situazione rimane delicata.ha dichiarato agli investigatori di aver contratto il virus anni fa in Africa e di essere in cura, il che avrebbe ridotto il rischio di contagio.