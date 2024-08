Omicidio del corriere interrogato in carcere il 28enne accusato di omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Grosseto, 6 agosto 2024 – E’ statonela Siena, Emre Kaja, il turco di 28 anni incon l’accusa divolontario e occultamento di cadavere e rapina (insieme Klodjan Gjoni, albanese di 33 anni assistito dall’avvocato Alessio Bianchini, e Ozkurt Bozkurt, turco di 44 anni) nei confronti di Nicolas Matias Del Rio, ilamiatino il cui corpo fu recuperato all’interno del pozzo della villa a "Case Sallustri", ad Arcidosso. Kaja, difeso dall’avvocato Cocchi, ha voluto fortemente questorio. "Ha dato la sua versione ai due pubblici ministeri, Lazzarini e De Marco, che stanno coordinando l’indagine – ha detto il legale –. Adesso dovranno fare le loro valutazioni. Misure alternative? Per il momento non abbiamo chiesto nulla, il mio assistito non avrebbe neppure un posto dove andare perché viveva ad Arcidosso insieme a Bozkurt".