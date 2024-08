Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Prima la cerimonia d'apertura blasfema, poi le pugili intersex e infine la scarsissima qualità della, il fiume di Parigi. Questi Giochi olimpici organizzati dai francesi sono stati un vero flop. E al centro della discussione c'è proprio il presidente Emmanuel. L'Eliseo, uscito malconcio sia dalle Europee sia dalle legislative nazionali, sperava che in queste Olimpiadi potesse trovare il proprio riscatto. Ma, complici delle scelte ideologiche deleterie e surreali, è rimasto completamente deluso. Matteo, in occasione della Festa della Lega Romagna a Cervia è tornato a parlare di Parigi 2024. E non ha risparmiato pesanti critiche a Emmanuele al Cio. "Noi nono sciare nessuno nelle fogne, perché alla salute deglinoi ci teniamo - ha esordito il segretario del Carroccio -. Lo sport dovrebbe essere il trionfo dell'amicizia, inclusione".