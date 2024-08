Napoli doppio colpo | Gilmour in chiusura Brescianini nel mirino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilvicino adel Brighton per 12 milioni. Conte vuole anchedel Frosinone. Le ultime sulle strategie di mercato azzurre. Ilsi prepara a rinforzare il centrocampo con due colpi importanti. Billyè vicino alla, mentre Marcoresta un obiettivo concreto. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli delle trattative.: trattativa in fase avanzata Secondo il Corriere dello Sport, l’affareè vicino alla conclusione: “è l’uomo scelto dal tecnico per rinforzare il reparto, per offrire soluzioni di gioco verticale e un’alternativa vera a Lobotka. Mediano rapido, capace di garantire quell’intensità che piace a Conte nel corso di una partita, Billy è reduce dall’Europeo con la Scozia.