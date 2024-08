Mucillagine in Adriatico da dove arriva? Quando andrà via? Parla l’esperta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Rimini, 6 agosto 2024 – Laè tornata e in tutta la Riviera romagnola se neparecchio. Per molti, tra bagnanti e operatori balneari, rappresenta un incubo o un pericolo dal quale proteggersi. Ma è effettivamente così? Lo abbiamo chiesto a Cristina Mazziotti, responsabile della struttura oceanografica Daphne di Arpae, per fare il punto su questo fenomeno e cercare di capirne la portata.rassicura sulle conseguenze del fenomeno, di formazione naturale e che ha visto una proliferazione eccessiva dalle nostre parti a causa di diversi fattori. Non si tratta di una sostanza nociva o pericolosa nè per l’uomo nè per l’ecosistema marino, a differenza di quanto uscito nelle ultime ore.