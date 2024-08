Mps | varato nuovo piano a 166 mld target utile pre-tasse 2028

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Milano, 6 ago. (askanews) – Il cda di Mps hailindustriale 2024-. I principali nuovi, riportati in un comunicato, indicano che è attesa una evoluzione dell’pre-da 1,3 miliardi di euro nel 2024, a 1,42 miliardi nel 2026 e 1,657 miliardi al. Il costo del rischio è atteso in miglioramento di 34 punti base al. Il cet1 ratio è previsto “sopra il 18% in arco” e assumendo nel periodo “un livello attraente di distribuzione di dividendi” (viene assunto “illustrativamente” un livello di distribuzione di dividendi in linea con quanto previsto per il 2024). Il trend dei ricavi prevede idi 3,8 miliardi di euro al 2026 e di 4,1 miliardi al, con “una significativa crescita della componente commissionale in grado di più che controbilanciare l’impatto sul margine di interesse dell’evoluzione prevista del contesto tassi”.