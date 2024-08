Masters 1000 Montreal 2024 Bolelli Vavassori ok al primo turno | sconfitti Pospisil Shapovalov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Simonee Andreanon hanno deluso al debutto sul cemento outdoor deldi, torneo di scena in Canada. Gli azzurri hanno difatti superato i padroni di casa Vaseke Denisaldell’evento di doppio, in due set: 6-4, 6-3 con un break per parziale a definire le sorti dell’incontro. Successo meritato degli azzurri, oramai tatticamente ‘a memoria’ nonché una certezza nel circuito maggiore nel corso di questa straordinaria stagione. Dopo il trionfo sull’erba di Halle e le uscite di scena premature a Wimbledon e alle Olimpiadi di Parigi,sono tornati a gioire sul veloce nordamericano contro gli insidiosi, entrambi particolarmente noti in singolare, ma anche buoni doppisti, soprattutto ilcitato.