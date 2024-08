Marcianise | il Comune aderisce alla campagna in supporto delle donne vittima di violenza e stalking

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 6 agosto 2024). Ildidi comunicazione per diffondere la conoscenza del numero telefonico gratuito 1522 promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per offrire aiuto e sostegno allevittime die a quanti sono a conoscenza di episodi di. Sono stati affissi in tutti i locali deldove si erogano servizi diretti all’utenza i nuovi cartelli, rinnovati nella grafica e nei contenuti, recanti la dicitura ‘Seidi? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero anti’. Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.