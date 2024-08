Mai vista tanta violenza Roma | giovani nordafricani devastano un locale in pieno centro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) "Siamo ostaggio delle bande di rapinatori che aggrediscono i nostri clienti e i turisti. Così non è più possibile andare avanti. Ormaisembra Beirut". Una notte di sangue,, grida e terrore nella capitale. Decine di bottiglie di vetro sono state lanciate contro la discoteca Sharivari di via dei Nari, a pochi passi dal Pantheon, uno dei locali più famosi di. Una comitiva diha letteralmente seminato il panico, nella notte tra domenica e lunedì. I ragazzi si sono presentanti all'ingresso del night club intorno alle 4 del mattino, pochi minuti prima dell'orario di chiusura. "La nostra vigilanza non li ha fatti entrare perché era troppo tardi" ha raccontato il titolare Fabrizio Martiradonna a Repubblica. Il rifiuto, però, avrebbe fatto scatenare lainaudita.