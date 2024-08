L’università di oggi non educa ma addestra | la Slow University resta un’utopia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) L’esperimento cruciale, un passo in avanti decisivo per la storia dell’umanità, fu condotto in pubblico da Antoine-Laurent de Lavoisier alla fine del XVIII secolo. Dimostrò ai parigini che l’acqua non era un elemento, bensì una sostanza composta da due elementi, idrogeno e ossigeno (vedi Figura). Nonostante che la dimostrazione pratica di Lavoisier non lasciasse dubbi, vari scienziati vi si opposero, diffidando del lavoro che convalidava le teorie un po’ strampalate di Cavendish. E soltanto nel 1811 Amadeo Avogadro Conte di Quaregna e Cerreto, un altro scienziato-gentiluomo, scoprì la formula ben notaa ogni alunno delle elementari: H2O. Nessuno può dubitare scoprire la natura chimica dell’acqua, frutto di teoria e di sperimentazione pratica assieme, abbia aperto nuovi orizzonti culturali.