Lookalike | la nuova migliore amica per il tuo shopping

(Di martedì 6 agosto 2024) L’esperienza d’acquisto online ha indubbiamente affrontato un grande boom negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla pandemia, portando il consumatore a modificare le sue abitudini d’acquisto avvicinandosi sempre di più all’e-commerce e lasciando poco spazio all’experience in negozio.nasce nel maggio del 2022 da un’idea di Ilenia Enna, fondatrice dell’app, con l'intenzione di agevolare e rendere sempre più piacevole loonline. Non parliamo di una semplice app, bensì una vera rivoluzione che permette di risparmiare tempo e fatica. Quante vogliamo ci siamo innamorati di qualche outfit che abbiamo visto in tv o sui social ma non sapevamo dove cercarlo?può diventare la tuache ha una risposta a ogni tua richiesta.