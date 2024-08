Lautaro Martinez | Inter non vedevo l’ora! Ora sotto per lottare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)da stamattina è di nuovo ad Appiano Gentile, dove ha svolto il primo allenamento di rientro dopo le vacanze. Il capitano dell’ha anche voluto commentare il suo rientro, con un messaggio affidato a Instagram. LA PRIMA PRESENZA – A undici giorni dall’inizio della Serie A, con Genoa-, i campioni in carica hanno riaccolto. Ultimo giocatore a tornare, nonché unico ad aver vinto un trofeo con le nazionali in estate alzando la Copa América con l’Argentina, ha svolto in mattinata il primo allenamento ad Appiano Gentile per la nuova stagione. Ora Simone Inzaghi ha di nuovo il gruppo al completo, al netto degli infortunati (purtroppo già tre) e in attesa di qualche eventuale innesto dal mercato.