Iker Bravo punta in alto | Mi vedo con Nico e Lamine in Nazionale

(Di martedì 6 agosto 2024) 2024-08-06 19:47:57 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: DDopo una meritata vacanza dopo essersi consacrato come Campione Europeo Under 19 con la Spagna ed essere premiato come “MVP” del torneo dopo il gol nella finale contro la Francia,è già in Italia e lo è stato presentato con l’Udinesedove rimarrà per le prossime quattro stagioni., nella sua presentazione con l’UdineseUDINESE Nonostante la sua offensiva giovinezza (19 anni), Il viaggio dinel mondo del calcio ha già una dimensione importante. È passato dal Barcellona, ??dal Bayer Leverkusen e dal Real Madrid prima di immergersi nel suo prima esperienza nell’élite nelle fila dell’Udinese.