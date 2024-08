Festival #Piazze per divertirsi davvero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Due giorni di teatro nelle piazze del territorio: oggi a Sant’Angelo in Vado e domani a Trasanni di Urbino (ore 21,15 entrambi) due spettacoli nell’ambito del, curato dal CTU Cesare Questa. Stasera nella piazza vadese intitolata a Pio XII è in scena lo spettacolo “Attacchi di swing“ de I Musicomici (il duo Alessandro Mori e Corrado Caruana nella foto sotto) prodotto dal Teatro Necessario di Parma. Comicità e jazz si incontrano per il più grande divertimento del pubblico. Questi attori-musicisti trascinano il pubblico in un viaggio incalzante alla scoperta di personaggi della musica e degli stili musicali più vari: si passa dallo swing europeo alle tradizioni musicali italiane, dalla musica dei Balcani alla tradizione Yiddish.