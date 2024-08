Ex Gil di Ostia qualcosa si sta realmente muovendo per riqualificarla?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 agosto 2024) Lavori all’interno dell’ex GIL di: i residenti sperano in una definitiva riqualificazione dello spazio alle Repubbliche Marinare Lavori dentro l’ex GIL di: finalmente la riqualificazione della struttura? – (Beni Culturali Online) – ilcorrieredellacitta.comSotto gli occhi dei cittadini lidensi, una delle opere maggiormente incompiute si trova sotto la mancata riqualificazione dell’ex Gil di. La struttura anche conosciuta come ex Gioventù Italiana Littoria, per decenni è stata una scuola centrale nel quadrante del territorio Ponente e un punto di socialità per Comitati di Quartiere e associazioni locali. Resta come dalla sua chiusura definitiva, il polo abbia sempre visto dei rallentamenti per la realizzazione di un’Accademia della Polizia Locale di Roma Capitale.