Da Francoforte a Sesta Godano in bici per 1 500 chilometri sulle orme di nonno Attilio deportato durante la guerra

(Di martedì 6 agosto 2024)(la Spezia), 6 agosto 2024 – Ghè du bun e du gramo in te tüti: "C’è del buono e del gramo in ogni uomo Nonostante tutto, riusciva a pensarla così." E’ la monumentale lezione di un uomo, dal cuore grande e integerrimo quanto il suo valore.Sottanis, classe 1924, aveva vent’anni quando riuscì finalmente a fare ritorno a casa, nel suo paese di, dopo aver percorso a piedi il confine di tre Stati in 98 giorni. In tasca un proiettile, il suo cucchiaio e un foglietto: quello di detenzione nel campo nazista Stalag III B asull’Oder, al confine con la Polonia.divenne internato militare per essersi rifiutato, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, di servire la Repubblica di Salò. Oggi, sua nipote Paola Sottanis, genovese e fotografa di 37 anni ha pedalato per 1.500 km.