Coktail estivo Casoni | la ricetta del drink agrodolce e frizzante

(Di martedì 6 agosto 2024) Molto spesso, i momenti migliori, destinati ad essere ricordati a lungo, sono quelli a base di semplicità: un cocktail da sorseggiare, un panorama da ammirare e tanta buona compagnia. Brinda ad un’estate all’insegna del buon bere con “”, ildal profilo assolutamente, per fare il pieno di freschezza e buonumore. Un cocktail che riprende il nome della storica distilleria con sede a Finale Emilia, in provincia di Modena: tra i protagonisti assoluti,Aperitivo 1814 eBitter 1814, i due must-have per un aperitivo al 100% italiano, ai quali si unisce la firma unica della soda al pompelmo rosa.