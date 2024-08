CnnHarris sceglie come vice il governatore del Minnesota

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Kamala Harris ha scelto il suo, riferisce la Cnn: Tim Walz, il 60/ennedel, uno stato del cruciale Midwest. Sposato con due figli, ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, è un veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo stato per due volte. Negli ultimi tempi ha coniato una definizione di successo per definire la coppia Trump-Vance: "plain weird", semplicemente bizzarri.