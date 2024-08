Ceriano scopre i led e risparmia il 78% di energia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Nuova luce suLaghetto grazie alla concessione del servizio dei lampioni ad Aeb, società controllata da A2a. Ben 1.135 punti luce led alimentati da fonti rinnovabili andranno a coprire l’intero territorio garantendo un risparmio energetico stimato in circa il 78%. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica e il contenimento dell’inquinamento luminoso. L’affidamento, del valore di circa 3 milioni e 350mila euro per un periodo di 20 anni, prevede un investimento di 900mila euro da parte della società che installerà le nuove lampade. Le soluzioni adottate garantiranno significativi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di costi associati sia per il Comune, sia per i cittadini.