Carinola ancora aggressioni in carcere | La Penitenziaria si sente abbandonata

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAlta tensione, ieri, nella Casa circondariale di, nel Casertano. “neldi”, denuncia Ettore Natale, segretario del Sindacato Autonomo Polizia: “ieri un detenuto italiano ha aggredito un Ispettore, un Sovrintendente e un Assistente capo del Corpo. Precisamente, sabato pomeriggio questo detenuto ha litigato con altri ristretti e da quel momento ha creato il panico per due giorni, lanciando olio bollente e bombolette del gas accese addosso ad altri, mettendo a rischio anche chi lavorava in Sezione. Dopo due giorni di pura confusione, finalmente si è deciso di portarlo in isolamento.